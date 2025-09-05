Viola News
Kospo: “Felice di giocare con la Bosnia. Dzeko? Parlo molto con lui”

Le parole di Eman Kospo dal ritiro della Nazionale
Eman Kospo, difensore della Fiorentina, ha parlato dal ritiro della Bosnia Erzegovina in vista della gara di domani contro San Marino:

Prima di tutto, voglio ringraziare il ct per la convocazione. Sono felice di essere qui. Ci stiamo preparando bene e siamo concentrati sulla partita contro San Marino. Credo che potremo ottenere buoni risultati.

Su Dzeko

Edin è un grande giocatore e un grande uomo, ho imparato molto da lui. Parliamo ogni giorno e mi ha raccontato molto della nazionale. Ho deciso con tutto il cuore di giocare per la Bosnia-Erzegovina, e anche lui ne è stato felice. Mi godo ogni momento qui, sono pronto a difendere questi colori e a dare il massimo.

