Croazia, Pongracic: “Voglio impormi e dimostrare quanto valgo”

Le parole del difensore centrale della Fiorentina, Marin Pongracic, direttamente dal ritiro della Croazia, in vista della partita di stasera
Redazione VN

Direttamente dal ritiro della Croazia, ha parlato il difensore della Fiorentina, Marin Pongracic, in vista della sfida contro le Isole Faroe. Le sue parole:

Ottima atmosfera tra noi, siamo molto motivati per vincere entrambe le partite. Le circostanze non sono quelle a cui siamo abituati, ma daremo il massimo. Ogni partita e minuto sono importanti per me. Voglio impormi e dimostrare quanto valgo.

 

