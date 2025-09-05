Diramate le formazioni ufficiali di Italia-Montenegro U21, sfida valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria in programma al Picco di La Spezia, ore 18:15. Il ct Silvio Baldini ha deciso di schierare dal 1' il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour, mentre solo panchina per Kayode, Amatucci e Berti. Di seguito la formazione degli azzurrini:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS nazionali Italia-Montenegro U21, la formazione ufficiale: la scelta di Baldini su Ndour
nazionali
Italia-Montenegro U21, la formazione ufficiale: la scelta di Baldini su Ndour
La formazione ufficiali degli azzurrini di Silvio Baldini in vista della gara contro il Montenegro: la scelta su Ndour
ITALIA U21 (4-3-3): Mascardi; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Idrissi; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Raimondo, Koleosho.
© RIPRODUZIONE RISERVATA