Viola in Nazionale, l’elenco dei convocati: prima volta per Kospo, c’è Gudmundsson

Dall'1 al 9 settembre i campionati si fermeranno per lasciare spazio alle nazionali
Dall'1 al 9 settembre i campionati si fermeranno per lasciare spazio alle nazionali, in grande parte impegnate nelle qualificazioni verso i Mondiali 2026. Di seguito l'elenco dei giocatori viola in nazionale che lasceranno Firenze durante la sosta e i rispettivi impegni ufficiali.

Marin PONGRACIC - Croazia

Qualificazioni Mondiali 2026 contro Isole Far Oer (5 settembre, Torshavn) e Montenegro (8 settembre, Zagabria)

Edin DZEKO e Eman KOSPO - Bosnia-Erzegovina

Qualificazioni Mondiali 2026 contro San Marino (6 settembre, Serravalle) e Austria (9 settembre, Zenica)

Albert GUDMUNDSSON - Islanda

Qualificazioni Mondiali 2026 contro Azerbaijan (5 settembre, Reykjavik) e Francia (9 settembre, Parigi)

Simon SOHM - Svizzera

Qualificazioni Mondiali 2026 contro Kosovo (5 settembre, Basilea) e Slovenia (8 settembre, Basilea)

