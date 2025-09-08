Così Moise Kean ai microfoni di Rai Sport dopo Israele-Italia:
Kean: “Quante emozioni stasera. Crediamo nella qualificazione, siamo forti”
Le parole del bomber viola dopo Israele-Italia
Stasera abbiamo vissute tante emozioni, sicuramente è il bello del calcio, le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Questo dimostra che bisogna crederci sempre, fino alla fine di ogni partita. L'importante era ovviamente vincere e ci siamo riusciti, era fondamentale portare a casa un risultato positivo. L'intesa con Retegui? Stiamo andando bene, piano piano ci si conosce e impariamo a dare il meglio in tandem. Crediamo assolutamente nella qualificazione, siamo un ottimo gruppo con un ottimo allenatore: andiamo avanti con fiducia.
