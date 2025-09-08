Viola News
LIVE – Israele-Italia 1-1: ci pensa il viola Kean a rimettere la gara in parità

La formazione ufficiale dell'Italia per la gara di qualificazione ai Mondiali contro Israele: modulo e decisione su Moise Kean
La formazione ufficiale dell'Italiaper la sfida valevole per la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio contro Israele. Fischio d'inizio alle ore 20:45 , a Debrecen, Ungheria. Di seguito le scelte del ct Gennaro Gattuso, il quale ha piazzato Moise Kean a fianco di Retegui, con Politano a dar sostegno sulla fascia destra.

ISRAELE (4-2-3-1) - Dan. Peretz; Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo; Dor Peretz, E. Peretz; Khalaili, Gloukh, Solomon; Biton. CT Ben Shimon

ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Locatelli, Tonali, Barella; Politano, Retegui, Kean. Ct. Gattuso.

