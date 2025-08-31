Kospo, ecco com’è andato il suo esordio con la Fiorentina Primavera

Dal 70', con l'ingresso in campo di Turnone e il passaggio alla difesa a tre, Kospo è diventato il centrale con lo stesso Turnone a destra e Sadotti a sinistra. Una mossa tattica di Galloppa che produce i risultati attesi, perché l'Inter esaurisce le sfuriate offensive e la Fiorentina chiude a doppia mandata la barriera davanti a Leonardelli. In definitiva una prova da 6,5 in pagella.