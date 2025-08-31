Viola News
Kospo, ecco com’è andato il suo esordio con la Fiorentina Primavera

Il difensore bosniaco ha giocato da titolare nella sfida contro l'Inter
Stefano Fantoni
In Fiorentina-Inter, terza giornata del Campionato Primavera 1, Eman Kospo ha ufficialmente debuttato con la maglia viola.

Inizialmente schierato da difensore centrale destro al fianco di Sadotti nella linea a quattro, il diciottenne bosniaco ha giocato tutto l'incontro lasciando buone sensazioni. Cercato anche in fase di costruzione, si è disimpegnato bene nei compiti difensivi limitando il frizzante Lavelli e raddoppiando con puntualità sugli esterni nerazzurri quando questi si accentravano.

Nel primo tempo, in particolare, una chiusura attenta su conclusione di Zouin e anche una sortita offensiva, con quaranta metri palla al piede per rompere il pressing avversario prima di essere fermato in maniera fallosa da un avversario.

Dal 70', con l'ingresso in campo di Turnone e il passaggio alla difesa a tre, Kospo è diventato il centrale con lo stesso Turnone a destra e Sadotti a sinistra. Una mossa tattica di Galloppa che produce i risultati attesi, perché l'Inter esaurisce le sfuriate offensive e la Fiorentina chiude a doppia mandata la barriera davanti a Leonardelli. In definitiva una prova da 6,5 in pagella.

Adesso per Kospo ci saranno gli impegni con la nazionale maggiore della Bosnia-Erzegovina. Dopo aver vestito la maglia della Svizzera a livello giovanile e aver poi scelto la selezione balcanica per il salto con i grandi, Kospo sarà impegnato nelle qualificazioni mondiali contro San Marino (6 settembre, Serravalle) e Austria (9 settembre, Zenica). Insieme a lui ci sarà anche un altro viola, Edin Dzeko.

