Viola in Nazionale: Gudmundsson-gol poi esce per infortunio, dal 1′ anche Pongracic

Viola in Nazionale: Gudmundsson-gol poi esce per infortunio, dal 1′ anche Pongracic - immagine 1
Gli impegni dei viola nelle rispettive Nazionali
Redazione VN

Serata di partite per i viola in Nazionale. Oltre a Kean, titolare nella sfida contro l'Estonia (segui il LIVE), ci sono altri tre viola in campo. Albert Gudmundsson, schierato dal 1' nella sua Islanda contro l'Azerbaijan, serve un assist a Pálsson per il vantaggio. Al 53' ci prova con un tiro da fuori, ma la conclusione termina sul fondo. Al 66' sigla il quarto gol dell'Islanda, ma dopo aver tirato in porta, è stato travolto da un avversario finendo per mettere male il piede. Per questo dopo due minuti è stato sostituito.

Anche Marin Pongracic parte titolare nella gara contro le Isole Far Oer e gioca 90'. Il centrocampista Simon Sohm invece rimane in panchina nella gara che la Svizzera disputa a Basilea contro il Kosovo.

