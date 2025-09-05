Serata di partite per i viola in Nazionale. Oltre a Kean, titolare nella sfida contro l'Estonia (segui il LIVE), ci sono altri tre viola in campo. Albert Gudmundsson, schierato dal 1' nella sua Islanda contro l'Azerbaijan, serve un assist a Pálsson per il vantaggio. Al 53' ci prova con un tiro da fuori, ma la conclusione termina sul fondo. Al 66' sigla il quarto gol dell'Islanda, ma dopo aver tirato in porta, è stato travolto da un avversario finendo per mettere male il piede. Per questo dopo due minuti è stato sostituito.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS nazionali Viola in Nazionale: Gudmundsson-gol poi esce per infortunio, dal 1′ anche Pongracic
nazionali
Viola in Nazionale: Gudmundsson-gol poi esce per infortunio, dal 1′ anche Pongracic
Gli impegni dei viola nelle rispettive Nazionali
Anche Marin Pongracic parte titolare nella gara contro le Isole Far Oer e gioca 90'. Il centrocampista Simon Sohm invece rimane in panchina nella gara che la Svizzera disputa a Basilea contro il Kosovo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA