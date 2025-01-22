Marin Pongracic

Profilo

Nato a Landshut, Germania, nel 1997, è di nazionalità croata ma ha giocato sempre tra Germania e Austria prima di arrivare in Italia nel 2022, a Lecce. Cresciuto nei settori giovanili di Bayern Monaco e Inglostadt, un passaggio a Salisburgo e poi anni di alti e bassi con Wolfsburg e Borussia Dortmund, anche con qualche turbolenza comportamentale. A Lecce, soprattutto nella stagione 2023/24, ha trovato continuità di impiego in una linea difensiva a 4 ed è stato convocato per gli Europei in Germania. La Fiorentina lo ha pagato 15 milioni di euro, l'esborso più alto della storia viola per un difensore. [gzn_video id=1436369] Pongracic alla Fiorentina, la formula dell'operazione La Fiorentina ha corrisposto al Lecce 15 milioni più uno di bonus, la cifra più alta della storia viola per un difensore centrale. Superato al fotofinish il Rennes, che sembrava aver chiuso l'operazione prima del passaggio di Milenkovic al Nottingham Forest.

Trofei vinti Bundesliga 2 2017/18, 2018/19 OFB Cup 1 2018/19

Carriera Club Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti 2017/18 Salisburgo BL 16 0 OFB 3 0 EL 4 0 23 0 2018/19 Salisburgo BL 14 0 OFB 2 0 CL/EL 10 0 26 0 2019/20 Salisburgo/Wolfsburg BL 16 2 OFB 1 0 CL/EL 2 0 19 2 2020/21 Wolfsburg BL 10 0 DFB 1 0 11 0 2021/22 Wolfsburg/Borussia Dortmund BL 17 0 DFB 1 0 CL 5 0 23 0 2022/23 Lecce A 9 0 9 0 2023/24 Lecce A 36 0 CI 2 0 38 0 2024/25 Fiorentina A 19 0 CONF 8 0 27 0 2025/26 Fiorentina A 35 0 CI 1 0 CONF 11 1 47 1 2026/27 Fiorentina A CI 1 0 1 0