VIOLA NEWS news viola stampa Piccoli: “Ecco perché ho scelto la Fiorentina. Non ho paura di niente e di nessuno”

Piccoli: “Ecco perché ho scelto la Fiorentina. Non ho paura di niente e di nessuno”

Piccoli
"La Fiorentina è una squadra importante e che si porta dentro ambizioni importanti. E insieme potremo fare grandi cose"
L'acquisto più costoso del mercato della Fiorentina e quasi dell'era Rocco Commisso. Roberto Piccoli è stato intervistato dalla Nazione, dove presentandosi ha descritto ai tifosi viola un giocatore capace di fare di tutto per la maglia viola:

Diciamo pure che sono piuttosto timido. Questo quando sono fuori dal campo, perché poi in campo... In campo sono uno focoso. Non ho paura di niente e di nessuno. In campo viene fuori il Roberto che vuole vincere.

Carattere

—  

Se vuole aggiungere un'altra sfumatura del mio carattere, le dico che io sono un tipo diretto. Uno che ama dire le cose in faccia e sentirsele dire guardandosi negli occhi.

Il primo contatto

—  

Subito dopo la fine dello scorso campionato. Il mio procuratore mi disse che c'erano la Fiorentina e altre soluzioni. Io ho detto subito che sarei voluto venire qui.

Motivazioni

—  

Perché la Fiorentina è una squadra importante e che si porta dentro ambizioni importanti. E insieme potremo fare grandi cose. Mi piace ringraziare il presidente Commisso che ha voluto puntare forte su di me.

