L'acquisto più costoso del mercato della Fiorentina e quasi dell'era Rocco Commisso. Roberto Piccoli è stato intervistato dalla Nazione, dove presentandosi ha descritto ai tifosi viola un giocatore capace di fare di tutto per la maglia viola:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Piccoli: “Ecco perché ho scelto la Fiorentina. Non ho paura di niente e di nessuno”
La Nazione
Piccoli: “Ecco perché ho scelto la Fiorentina. Non ho paura di niente e di nessuno”
"La Fiorentina è una squadra importante e che si porta dentro ambizioni importanti. E insieme potremo fare grandi cose"
Diciamo pure che sono piuttosto timido. Questo quando sono fuori dal campo, perché poi in campo... In campo sono uno focoso. Non ho paura di niente e di nessuno. In campo viene fuori il Roberto che vuole vincere.
Carattere—
Se vuole aggiungere un'altra sfumatura del mio carattere, le dico che io sono un tipo diretto. Uno che ama dire le cose in faccia e sentirsele dire guardandosi negli occhi.
Il primo contatto—
Subito dopo la fine dello scorso campionato. Il mio procuratore mi disse che c'erano la Fiorentina e altre soluzioni. Io ho detto subito che sarei voluto venire qui.
Motivazioni—
Perché la Fiorentina è una squadra importante e che si porta dentro ambizioni importanti. E insieme potremo fare grandi cose. Mi piace ringraziare il presidente Commisso che ha voluto puntare forte su di me.
© RIPRODUZIONE RISERVATA