CorSport: “Dzeko show con la Bosnia: doppietta flash contro San Marino”

Edin Dzeko è stato tra i protagonisti nelle partite di qualificazione alla Coppa del Mondo. Nel Girone H, l'attaccante della Fiorentina ha segnato una doppietta nel 6-0 della Bosnia a San Marino.

A Dzeko sono bastati due minuti per dimostrare le sue qualità, al 70' e al 72', siglando le reti del 2 e 3-0. Ha poi lasciato il campo tra gli applausi del pubblico. Proprio in questa sfida ha debuttato anche il giovane Kospo entrato al 76'. Lo riporta il Corriere dello Sport.