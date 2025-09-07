Viola News
Napoli, cautela su Rrahmani. Hojlund insidia Lucca, Anguissa rientra tardi

Antonio Conte
Per la sfida contro la Fiorentina Antonio Conte si prepara a grandi debutti
Nella giornata di oggi, come riporta La Gazzetta dello Sport, si avranno accertamenti più precisi su Amir Rrahmani, tornato infortunato dalla Nazionale. In casa Napoli c'è cautela e ottimismo, ma a Firenze il giocatore andrebbe tutelato.

Contro la Fiorentina Conte potrebbe far debuttare i nuovi. Hojlund, che tornerà martedì dal ritiro con la nazionale, avrà quattro allenamenti per aggiudicarsi il ruolo contesogli da Lucca. Se i test della settimana dovessero risultare soddisfacenti sarà lui l'attaccante titolare contro la Fiorentina.

Anguissa

Per Anguissa la questione riguarda il tempo perché scenderà in campo con il suo Camerun martedì sera e non potrà mettersi a disposizione di Conte prima di giovedì.

