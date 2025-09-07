Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Piccoli: “Vedrò Firenze, ma prima il campo. Pizza? No, bistecca alla fiorentina”

La Nazione

Piccoli: “Vedrò Firenze, ma prima il campo. Pizza? No, bistecca alla fiorentina”

Roberto Piccoli
Piccoli si racconta alla Nazione
Redazione VN

Non solo calcio. Roberto Piccoli, intervistato quest'oggi dalla Nazione, ha parlato anche di Firenze, cibo e mentalità vincente. Ecco le sue parole:

Diciamo così: meglio il confronto di persona che un like o un pollice giù sui social? I social? A me piace parlare con gli amici. Mi piacere sentirli direttamente a telefono. Vederci. I telefonini, i social, spesso ci mettono dei filtri che non mi piacciono. Non si è veri, si sbagliano le interpretazioni delle cose, delle frasi, quando ci si confronta e ci diamo giudizi sui social.

Vita privata o pallone?

—  

La vita privata per me è una cosa soltanto mia. Mia e della mia famiglia. Non mi piace parlarne. Sono fatto cosi.

La scelta della Fiorentina: approvata in famiglia?

—  

Altro che (sorride divertito ndr). Firenze è stupenda. Firenze una delle più belle città al mondo. Sono felice di essere arrivato qui.

Un giro in città

—  

Macché, fino a questo momento sono stato solo al Viola Park. Ma mi rifarò in fretta. Anche se a me piacerà fare il turista quando farò e faremo buone cose sul campo, sennò... non mi sento tranquillo e non riesco a staccare completamente

Piatto preferito.

—  

La fiorentina. La bistecca alla fiorentina. Mi piace la carne e la fiorentina è il top

Leggi anche
CorSport su Fazzini: “La Fiorentina l’ha acquistato per un motivo in particolare”
Gazzetta: “Ecco cosa chiede Pioli alla difesa. E ha mandato un messaggio chiaro”

© RIPRODUZIONE RISERVATA