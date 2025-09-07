Non solo calcio. Roberto Piccoli, intervistato quest'oggi dalla Nazione, ha parlato anche di Firenze, cibo e mentalità vincente. Ecco le sue parole:
Piccoli: “Vedrò Firenze, ma prima il campo. Pizza? No, bistecca alla fiorentina”
Piccoli si racconta alla Nazione
Diciamo così: meglio il confronto di persona che un like o un pollice giù sui social? I social? A me piace parlare con gli amici. Mi piacere sentirli direttamente a telefono. Vederci. I telefonini, i social, spesso ci mettono dei filtri che non mi piacciono. Non si è veri, si sbagliano le interpretazioni delle cose, delle frasi, quando ci si confronta e ci diamo giudizi sui social.
Vita privata o pallone?—
La vita privata per me è una cosa soltanto mia. Mia e della mia famiglia. Non mi piace parlarne. Sono fatto cosi.
La scelta della Fiorentina: approvata in famiglia?—
Altro che (sorride divertito ndr). Firenze è stupenda. Firenze una delle più belle città al mondo. Sono felice di essere arrivato qui.
Un giro in città—
Macché, fino a questo momento sono stato solo al Viola Park. Ma mi rifarò in fretta. Anche se a me piacerà fare il turista quando farò e faremo buone cose sul campo, sennò... non mi sento tranquillo e non riesco a staccare completamente
Piatto preferito.—
La fiorentina. La bistecca alla fiorentina. Mi piace la carne e la fiorentina è il top
