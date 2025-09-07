Gazzetta: “Ecco cosa chiede Pioli alla difesa. E ha mandato un messaggio chiaro”

Pioli e la difesa della Fiorentina

Redazione VN 7 settembre 2025 (modifica il 7 settembre 2025 | 09:28)

Pioli sta cercando la precisione nei movimenti e in tutto ciò che chiede. Pongracic ha iniziato molto bene la stagione, ma gli altri devono ancora accontentare il tecnico perché l'azione deve partire dal centro, e cioè dal croato, però anche gli altri devono dare una mano.

Vale per questo concetto e per tutto il resto dei meccanismi. È il il motivo per cui nella trasferta di Cagliari, Pioli non ha avuto problemi a lasciare il capitano Luca Ranieri negli spogliatoi per dare spazio a Mattia Viti dal 1' della ripresa.

L'allenatore ha poi spiegato di aver tolto Ranieri per scelta tecnica, perché non gli sembrava brillante e non aveva sfruttato al meglio alcune situazioni in fase di non possesso. Per poi aggiungere che le gerarchie non le fa l'allenatore ma i giocatori attraverso le prestazioni. Messaggio chiarissimo.

I suoi tre moschettieri titolari sono quindi ad ora Comuzzo, Pongracic e Ranieri, ma a loro chiede tanto anche per la costruzione dal basso. Nella stessa partita di Cagliari, oltre a Ranieri, è stato cambiato pure Comuzzo al 17' del secondo tempo per far entrare Pablo Marì così come è stato sostituito al 65' nel ritorno con il Polissya per dare spazio a Pongracic che, in quell'occasione, ha iniziato dalla panchina così come Ranieri nella logica delle turnazioni quando le sfide sono ravvicinate fra Conference e campionato. Lo stesso Comuzzo poi è stato sostituito all'intervallo della trasferta col Toro ma in quel caso la motivazione era fisica perché non stava bene. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.