Nell'intervista alla Nazione, Roberto Piccoli si è soffermato anche su qualche compagno di squadra con cui ha condiviso dei bei momenti in Nazionale, ma non solo. Ecco il suo pensiero:
Piccoli elogia Gosens: "Un campione, trascinava l'Atalanta. Per me un esempio"
La Nazione
Piccoli elogia Gosens: “Un campione, trascinava l’Atalanta. Per me un esempio”
Le parole di Piccoli su Robin Gosens
Con Fagioli abbiamo giocato insieme in Nazionale. Ma anche con Nicolussi Caviglia già ci conoscevamo, così come con Parisi. Poi a Firenze ho trovato Gosens. Io ero un ragazzino e lui già un big, quando eravamo insieme nell'Atalanta. Robin è un campione. E' un esempio per chiunque, figuratevi per me che quando eravamo a Bergamo lui già trascinava l'Atalanta.
