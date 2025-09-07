Viola News
Piccoli elogia Gosens: “Un campione, trascinava l’Atalanta. Per me un esempio”

Le parole di Piccoli su Robin Gosens
Nell'intervista alla Nazione, Roberto Piccoli si è soffermato anche su qualche compagno di squadra con cui ha condiviso dei bei momenti in Nazionale, ma non solo. Ecco il suo pensiero:

Con Fagioli abbiamo giocato insieme in Nazionale. Ma anche con Nicolussi Caviglia già ci conoscevamo, così come con Parisi. Poi a Firenze ho trovato Gosens. Io ero un ragazzino e lui già un big, quando eravamo insieme nell'Atalanta. Robin è un campione. E' un esempio per chiunque, figuratevi per me che quando eravamo a Bergamo lui già trascinava l'Atalanta.

