Adopo: “Piccoli mi ha lasciato solo. Fiorentina? Avremmo meritato di più”

Michel Adopo, centrocampista del Cagliari di Pisacane, è stato intervistato dal Corriere dello Sport.Ecco le sue parole sull'addio di Piccoli e la gara con la Fiorentina:
Addio Piccoli e Zortea? Mi hanno lasciato solo (sorride, ndc). Giusto così, se è quello che volevano, gli faccio i migliori auguri. Non conoscevo la Sardegna, è un posto fantastico. La gente sorride. In Francia sembra che nessuno abbia tempo, corrono tutti. Le due di campionato? Con la Fiorentina avremmo meritato di più. Quel gol di Anguissa al 94’ col Napoli è stato un colpo al cuore. Neanche un punto dopo tanta fatica
