Gazzetta: “Ottimismo e sorrisi, ma la Fiorentina non rischia con Gud. E il Napoli?”

Sarà necessario aspettare domani per conoscere precisamente le condizioni della caviglia di Albert Gudmundsson, quando cioè il giocatore tornerà a Firenze nel pomeriggio e si sottoporrà ad ulteriori accertamenti dopo quelli già effettuati in Islanda.

Filtra ottimismo, non sembra niente di grave, Gud è tranquillo e ha rassicurato tutti attraverso i social, ma di comune accordo fra il calciatore, la Federazione islandese e la Fiorentina è stato deciso di non rischiare e di farlo tornare a Firenze senza farlo partecipare alla trasferta in Francia.