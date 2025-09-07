Sarà necessario aspettare domani per conoscere precisamente le condizioni della caviglia di Albert Gudmundsson, quando cioè il giocatore tornerà a Firenze nel pomeriggio e si sottoporrà ad ulteriori accertamenti dopo quelli già effettuati in Islanda.
Gazzetta: “Ottimismo e sorrisi, ma la Fiorentina non rischia con Gud. E il Napoli?”
La Fiorentina aspetta notizie confortanti da Gudmundsson
Filtra ottimismo, non sembra niente di grave, Gud è tranquillo e ha rassicurato tutti attraverso i social, ma di comune accordo fra il calciatore, la Federazione islandese e la Fiorentina è stato deciso di non rischiare e di farlo tornare a Firenze senza farlo partecipare alla trasferta in Francia.
Poi il vero interrogativo sarà capire se potrà essere a disposizione di Pioli per la sfida col Napoli di sabato 13 settembre. Gudmundsson si è infortunato venerdì nella partita di qualificazione al Mondiale contro l'Azerbaigian, gara in cui ha servito un assist, ha segnato un gol ma subito dopo è stato costretto al cambio per il problema alla caviglia. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
