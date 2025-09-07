In difesa non ci sono gerarchie: lo dimostrano i dati sui cambi di Pioli

Pioli e i cambi in difesa

Redazione VN 7 settembre 2025 (modifica il 7 settembre 2025 | 08:28)

La base è Comuzzo-Pongracic-Ranieri, ma non ci sono gerarchie e tutto può succedere. Il messaggio che arriva da Stefano Pioli, a parole e nei fatti, riguarda tutta la formazione, a cominciare dalla difesa.

E se per la maggior parte delle quattro gare disputate fino ad ora i titolari sono stati quasi sempre gli stessi, l'allenatore ha dimostrato di effettuare sostituzioni nella linea arretrata al pari di centrocampo e attacco.

E così i numeri dei cambi sfiorano il 30%, ovvero ben 6 su 20 totali, che non sono pochi per quella zona di campo, senza considerare naturalmente le fasce. Marì è l'alter ego di Pongracic, Viti di Ranieri e Kouadio di Comuzzo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.