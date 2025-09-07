CorFio: “Mandragora si aspettava di rinnovare prima. Dodò? Rimasto per Pioli”

La situazione rinnovi in casa Fiorentina

Redazione VN 7 settembre 2025 (modifica il 7 settembre 2025 | 08:05)

Parallelamente al tema delle uscite, la Fiorentina deve affrontare anche quello dei rinnovi contrattuali. La società mantiene una linea attendista, con due situazioni distinte sul tavolo: quella di Dodò e quella di Mandragora.Se per il terzino brasiliano la scadenza del contratto è ancora lontana (giugno 2027), è invece sul centrocampista che occorrerà riaprire il dialogo interrotto in estate, nonostante il club possa già contare su un’opzione di rinnovo automatico per un’altra stagione.

Mandragora, al centro di numerosi interessamenti estivi dall’Italia e dall’estero (dal Betis Siviglia al Bologna), si aspettava un prolungamento prima dell’avvio del campionato. Oggi però i tempi sembrano maturi per arrivare a un accordo: le richieste iniziali non accolte a luglio hanno lasciato spazio a una trattativa più concreta, con una cifra attorno ai 2 milioni che potrebbe rappresentare il punto di equilibrio. La fumata bianca è dunque sempre più vicina, con il giocatore destinato a restare un elemento cardine del progetto viola.

Diverso lo scenario di Dodò. Dato in partenza lo scorso maggio, il laterale è rimasto a Firenze anche grazie all’arrivo di Pioli, che ne ha frenato l’uscita. Tuttavia, con lui non si è più discusso di rinnovo, al contrario di Parisi, prossimo invece alla firma di un nuovo contratto. La sua posizione resta quindi in sospeso, in attesa di capire se la Fiorentina vorrà blindarlo o mantenere aperta la porta a possibili scenari futuri. Lo scrive il Corriere Fiorentino.