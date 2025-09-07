Gazzetta su Comuzzo e Ranieri: “Serve dare ancora di più per rimanere in campo”

Viola News
Gazzetta sulla retroguardia viola
La Gazzetta dello Sportsi sofferma sulla difesa della Fiorentina. Stefano Pioli, con i cambi, ha dimostrato di aspettarsi di più da Ranieri e Comuzzo. Chi invece si salva sembra essere Marin Pongracic:

Pongracic fino a questo momento è stato una certezza posizionato al centro, mentre lo scorsomanno era sul centro-destra con Pablo Mari al centro. Pioli invece ha messo il croato nel mezzo fra Comuzzo e Ranieri. L'ex Lecce ha fatto bene nel precampionato, in tutte le amichevoli comprese quelle più impegnative e di alto livello in Inghilterra. Col Napoli la difesa sarà messa a dura prova e molto probabilmente dal primo minuto ci saranno ancora Comuzzo-Pongracic-Ranieri con la consapevolezza però che serve dare ancora di più per rimanere in campo

