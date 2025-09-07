Dal rapporto con Pradè, alla costruzione della Fiorentina: la chiarezza di Goretti

Goretti si racconta

Il direttore tecnico della Fiorentina, Roberto Goretti, si è raccontato a Umbria Tv, intervistato dal suo ex calciatore ai tempi del Perugia, nonché ex viola, Aleandro Rosi. Il dirigente ha spiegato che assieme a Daniele Pradè sta creando un blocco di tesserati italiani:

«Credo che il percorso sia avviato bene. Inoltre lo scorso anno, cambiando tanto, avevamo preso tanti prestiti, mentre ora ne abbiamo solo due. Abbiamo patrimonializzato la squadra e siamo vicini ad arrivare a regime. Vedremo quali saranno i prossimi passi e come li faremo».

Di Pradè ha parlato benissimo, definendolo innanzitutto una brava persona: «Riesce a coinvolgere tutto il suo staff. L'anno scorso è finito un ciclo, e dissi a Daniele che ero un esperto di ricostruzioni perché al Perugia ne cambiavamo ogni anno 20 su 24».

Infine un passaggio su come migliorare il gap con le grandi squadre: «Creando un modello e uno stile di gioco, come l'Atalanta. Che lo ha fatto con Gasperini e con i dirigenti, ed è stato fondamentale per portarsi al livello delle altre più forti economicamente».