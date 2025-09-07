CorSport: “Domani esami per Gudmundsson. Cosa filtra in vista del Napoli”

Da valutare le condizioni del numero 10 viola

Il weekend della Fiorentina tra Nazionalie club si è aperto con emozioni contrastanti: se venerdì sera i tifosi viola hanno potuto gioire per la rete di Moise Kean con l’Italia, sabato ha portato qualche preoccupazione legata alle condizioni di Albert Gudmundsson. L’islandese, tornato protagonista con la maglia numero dieci della sua Nazionale e finalmente di nuovo in gol dopo un anno e mezzo, ha riportato una distorsione alla caviglia destra proprio nell’azione della rete contro l’Azerbaigian. La sostituzione immediata e i primi esami hanno escluso lesioni più gravi, ma l’infortunio resta un tema da monitorare.

La federazione islandese ha già comunicato la sua assenza per la sfida contro la Francia e, in accordo con il giocatore, la Fiorentina lo ha richiamato a Firenze con qualche giorno di anticipo. Domani sarà sottoposto a nuovi accertamenti, ma al momento lo staff medico viola non sembra particolarmente preoccupato. Tuttavia, la presenza di Gudmundsson contro il Napoli è in forte dubbio: la valutazione sarà legata alle condizioni della caviglia e all’opportunità di rischiarlo all’inizio di un ciclo molto intenso che, tra campionato e Conference League, congestionerà il calendario della squadra.

Nonostante lo stop, il messaggio del giocatore sui social ha rassicurato tifosi e compagni: «La caviglia andrà bene»,ha scritto Gudmundsson dopo aver trascinato la sua Islanda con una prestazione da leader. Nel 3-4-3 del Ct Gunnlaugsson ha agito largo a sinistra, risultando decisivo con un assist e un gol che hanno certificato il suo ruolo centrale nello sviluppo del gioco. Seppur contro un avversario modesto come l’Azerbaigian, la prova ha offerto spunti importanti per Pioli, che dovrà però gestire con cautela un talento già in passato penalizzato da problemi fisici alle caviglie. Lo scrive il Corriere dello Sport.