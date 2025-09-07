CorFio sugli esuberi: “Richardson piace in società, Sabiri utile. Ma Infantino?”

Il Corriere Fiorentino fa il punto sugli esuberi

Redazione VN 7 settembre - 06:41

La Fiorentina si trova ancora con alcune questioni aperte dopo la chiusura della sessione principale di mercato.Pradè e Gorettistanno valutando come gestire sia i giocatori in esubero, per i quali non sono arrivate offerte soddisfacenti, sia i rinnovi contrattuali ancora in sospeso. L’attenzione resta dunque concentrata sui prossimi giorni, senza fretta ma con la consapevolezza che il calendario delle ultime chiusure internazionali possa ancora offrire margini di manovra.

Il club viola può infatti contare sul fatto che in alcuni Paesi il mercato è ancora aperto: l’Arabia Saudita fino all’11 settembre, mentre Turchia, Grecia e Russia avranno tempo fino al giorno successivo. Tuttavia, il silenzio riscontrato negli ultimi giorni, con pochi segnali di reale interesse dall’estero, sembra anticipare scenari di permanenze forzate per diversi giocatori, riducendo così le possibilità di alleggerire la rosa.

Tre calciatori, in particolare, restano in attesa di definire il proprio futuro: Richardson, Sabiri e Infantino. Il primo è stimato in società e dal tecnico e proverà a scalare le gerarchie rimandando a gennaio altre valutazioni. Di lui insomma Pioli potrebbe aver bisogno nella rotazione tra campionato e coppa, un po’ come nel caso di Sabiri e al contrario di Infantino che rischia di restare a Firenze solo per allenarsi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.