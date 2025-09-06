Quella di Daniele Pradé è stata un'estate ricca di trattative. Ripartendo dall'ultima conferenza stampa erano giorni di contestazione da parte della Curva Fiesole, con tanto di striscione contro il ds e l’allenatore. Pradé però poteva contare sulla fiducia del presidente Commisso.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa L’estate di Pradé: dalla contestazione alle operazioni di mercato
La Repubblica
L’estate di Pradé: dalla contestazione alle operazioni di mercato
Quella di Daniele Pradé è stata un'estate ricca di trattative
E infatti, dopo l'addio di Palladino, Pradè scelse Stefano Pioli, ritenuto il collante giusto con la piazza e l’uomo di esperienza a cui affidare una squadra di valore. Si occupò poi del rinnovo di De Gea e acquistò, nel mese di giugno, Dzeko, Fazzini e Viti. A luglio invece sono arrivati Lezzerini, Sohm, Nicolussi Caviglia, Lamptey e Piccoli. Senza dimenticare il rinnovo di Moise Kean.
Pradé, seppur non riuscendo a sistemare qualche esubero, ha offerto un cambio di passo con novanta milioni spesi e operazioni più che positive. Lo riporta La Repubblica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA