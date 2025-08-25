Cagliari-Fiorentina 1-1 ha rappresentato la 500° gara ufficiale per Daniele Pradè, con cui è diventato il primo direttore sportivo viola della storia a raggiungere le 500 partite ufficiali. Il bilancio è nettamente positivo: 231 successi (46%), 121 pareggi (24%) e 148 sconfitte (30%). Ricordiamo che Pradè detiene i record assoluti, per quello che concerne la storia della Fiorentina, anche delle singole gare vinte in Coppa Italia e in manifestazioni internazionali.