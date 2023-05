Pradè, il “Re di Coppe” della storia viola alla ricerca del 50° sigillo

Grazie ai successi stagionali a ripetizione della Fiorentina in Coppa Italia e in Conference League il D.S. viola Daniele Pradè ha battuto tutti i record storici in fatto di gare vinte nelle coppe nazionali ed internazionali da dirigente gigliato. I successi totali nelle singole gare conseguite dalla Fiorentina sotto la gestione Pradè sono 49 e sono così ripartiti: 21 in Coppa Italia, 17 in Europa League e 11 in Conference League. In questa particolare graduatoria storica viola Pradè ha superato l'ex primatista Giachetti (43), Montanari (38), Corvino (34), Pandolfini (25), Cinquini (23) e Corsi (20).