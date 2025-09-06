Le pagelle dell’azzurrino Ndour: una prestazione che divide i quotidiani

Si va dal 5,5 al 6,5 nelle valutazioni della prestazione di Cher Ndour . Il centrocampista della Fiorentina ha giocato per intero la partita dell'Italia Under 21 vinta in rimonta (2-1) contro il Montenegro. Il neo CT Silvio Baldini ci ha puntato subito schierandolo da mezzala sinistra nel suo 4-3-3. Come se l'è cavata il giocatore viola?

Tuttosport gli assegna un bel 6,5 : "La sua presenza in mezzo al campo si sente eccome. Due incursioni non premiate dai compagni nel primo tempo, tanta legna e leadership nella ripresa".

Diametralmente opposto il giudizio della Gazzetta dello Sport, secondo cui la prestazione di Ndour è insufficiente (5,5): "Troppi errori in rifinitura. E' un diesel e finisce in crescendo ma da uno dei più esperti serve di più".