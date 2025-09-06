Viola News
Le pagelle dell’azzurrino Ndour: una prestazione che divide i quotidiani

Ndour
Le pagelle dei giornali dopo Italia-Montenegro Under 21: si va dall'insufficienza al 6,5
Redazione VN

Si va dal 5,5 al 6,5 nelle valutazioni della prestazione di Cher Ndour. Il centrocampista della Fiorentina ha giocato per intero la partita dell'Italia Under 21 vinta in rimonta (2-1) contro il Montenegro. Il neo CT Silvio Baldini ci ha puntato subito schierandolo da mezzala sinistra nel suo 4-3-3. Come se l'è cavata il giocatore viola?

Tuttosport gli assegna un bel 6,5: "La sua presenza in mezzo al campo si sente eccome. Due incursioni non premiate dai compagni nel primo tempo, tanta legna e leadership nella ripresa".

Diametralmente opposto il giudizio della Gazzetta dello Sport, secondo cui la prestazione di Ndour è insufficiente (5,5): "Troppi errori in rifinitura. E' un diesel e finisce in crescendo ma da uno dei più esperti serve di più".

Si colloca a metà strada il Corriere dello Sport con un 6 in pagella al centrocampista della Fiorentina classe 2004.

