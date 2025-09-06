Cor. Fio su Comuzzo: “Rimasto deluso dal comportamento della Fiorentina”

(...) Colpa dell’Al Hilal di Simone Inzaghi che, pur di portarlo via da Firenze e dalla serie A, aveva offerto alla Fiorentina la bellezza (bonus compresi) di 40 milioni di euro. Una proposta sostanzialmente irrinunciabile, e non a caso dal club era arrivato il via libera della Fiorentina. Un «sì» per certi versi più che comprensibile ma che, nonostante tutti (Pioli in primis) si siano affrettati ad affermare il contrario, ha scosso il centrale friulano. Chi lo conosce infatti, assicura che per lui durante la fine di agosto non siano stati giorni semplici, come se fosse rimasto un po’ deluso dall’essere stato considerato sacrificabile. E poi, a 48 ore dal gong, il tentativo (20 milioni più bonus) respinto dell’Atalanta e, ovviamente, altri mille pensieri per la testa. Un disagio che si è portato sul campo (...) Pietro era e resta un elemento fondamentale per la Fiorentina anche se deve migliorare parecchio (soprattutto in fase di possesso) per andare incontro alle esigenze del nuovo tecnico. Che, da buon psicologo, è pronto a tendergli la mano per farlo uscire da questo momento così delicato il più in fretta possibile. Il gruppo dei compagni nel frattempo, e i grandi saggi dello spogliatoio in particolare, hanno capito il momento, e lo stanno aiutando come se fosse un loro fratello minore perché ne conoscono le qualità e sanno che anche dalla sua crescita potrà arrivare quel salto che i tifosi viola aspettano da tanto.