Il Corriere dello Sport si concentra sullo stadio Artemio Franchi la cui capienza non muterà rispetto a quella di quattro mesi fa. Ecco cosa si legge:
Franchi, niente di nuovo: capienza immutata rispetto a quattro mesi fa
Per Fiorentina-Napoli il colpo d'occhio sarà uguale a quello di Fiorentina-Bologna, ultima gara della scorsa stagione
Il via libera alla variantedel progetto di ristrutturazione dato due giorni fa conferma che il Franchi che vedremo nei prossimi mesi sarà simile a quello dell'ultimo periodo: e quindi Fiesole e parte della Maratona off-limits, capienza quasi dimezzata (24.700 posti disponibili) e un settore ospiti contingentato. Rispetto al colpo d'occhio di Fiorentina-Bologna (ultima sfida al Franchi datata 18 maggio scorso) quindi niente di nuovo. Nei quattro mesi di lavori senza interruzioni per partite o altri eventi, fa sapere il Comune, gli interventi si sono concentrati sulla tribuna e sul primo livello della curva Fiesole, che dovrà essere pronta per l'inizio della prossima stagione. (...). Per Fiorentina-Napoli del 13 settembre non ci sono novità sulla capienza del settore ospiti che per adesso è fissata a 300 persone.
