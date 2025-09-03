VN – Sabiri più di Richardson, le difficoltà di piazzare i due esuberi

Sabiri e Richardson potrebbero ancora lasciare la Fiorentina. Ma ci sono alcune difficoltà nel piazzare i due esuberi.

Il mercato si è concluso, ma restano ancora alcuni esuberi che la Fiorentina vorrebbe piazzare. Sono soprattutto i nomi di Richardson e Sabiri (come raccontavamo ieri) i due attenzionati: il primo non è uscito nel finale di mercato, il secondo è tornato inaspettatamente all'interno delle rotazioni di Pioli, ma potrebbe comunque salutare.