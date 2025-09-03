VN – Sabiri più di Richardson, le difficoltà di piazzare i due esuberi

Il mercato si è concluso, ma restano ancora alcuni esuberi che la Fiorentina vorrebbe piazzare. Sono soprattutto i nomi di Richardson e Sabiri (come raccontavamo ieri) i due attenzionati: il primo non è uscito nel finale di mercato, il secondo è tornato inaspettatamente all'interno delle rotazioni di Pioli, ma potrebbe comunque salutare.
Il punto—
Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, attualmente la Fiorentina proverà a sondare il terreno anche in Portogallo e Russia, fra i mercati ancora aperti. In particolare, sembra il primo il più difficile da piazzare: Richardson chiede un top campionato e una squadra di prima fascia. Di fronte a un'offerta allettante da uno di questi campionati, però, se ne potrebbe riparlare. Situazione da seguire almeno fino a fine mese o quasi.
