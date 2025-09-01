Viola News
Turchia, Arabia e non solo: dove possono accasarsi gli esuberi viola?

In Italia e negli altri maggiori campionati europei il calciomercato ha chiuso i battenti. Ma resta ancora qualche opzione "esotica"
Redazione VN

Con i principali mercati europei chiusi (quello spagnolo chiuderà alla mezzanotte), dove possono accasarsi gli esuberi, viola e non solo? In casa Fiorentina restano ancora alcuni giocatori in sospeso, da Lucas Beltran (il più vicino all'addio in queste ore) ad Amir Richardson (frenata da Siviglia) ma senza dimenticare Abdelhamid Sabiri e Gino Infantino. Per tutti loro restano i mercati minori, ma anche campionati più allettanti come quello turco e quello arabo. Di seguito, i paesi dove le trattative andranno ancora avanti.

Olanda: martedì 2 settembre

Brasile: mercoledì 3 settembre

Belgio: sabato 6 settembre

Croazia: sabato 6 settembre

Slovacchia: domenica 7 settembre

Romania: martedì 9 settembre

Svizzera: martedì 9 settembre

Arabia Saudita: giovedì 11 settembre

Grecia: venerdì 12 settembre

Russia: venerdì 12 settembre

Turchia: venerdì 12 settembre

Qatar: martedì 16 settembre

