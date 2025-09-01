Turchia, Arabia e non solo: dove possono accasarsi gli esuberi viola?

Con i principali mercati europei chiusi (quello spagnolo chiuderà alla mezzanotte), dove possono accasarsi gli esuberi, viola e non solo? In casa Fiorentina restano ancora alcuni giocatori in sospeso, da Lucas Beltran (il più vicino all'addio in queste ore) ad Amir Richardson (frenata da Siviglia) ma senza dimenticare Abdelhamid Sabiri e Gino Infantino. Per tutti loro restano i mercati minori, ma anche campionati più allettanti come quello turco e quello arabo. Di seguito, i paesi dove le trattative andranno ancora avanti.
Olanda: martedì 2 settembre
Brasile: mercoledì 3 settembre
Belgio: sabato 6 settembre
Croazia: sabato 6 settembre
Slovacchia: domenica 7 settembre
Romania: martedì 9 settembre
Svizzera: martedì 9 settembre
Arabia Saudita: giovedì 11 settembre
Grecia: venerdì 12 settembre
Russia: venerdì 12 settembre
Turchia: venerdì 12 settembre
Qatar: martedì 16 settembre
