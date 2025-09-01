VIOLA NEWS calciomercato VN – Per Richardson al Verona il tempo è tiranno, c’è già un’alternativa

La situazione legata al centrocampista marocchino.
Mercato in uscita della Fiorentina che si accende in queste ultime ore a disposizione. Come raccolto dalla nostra redazione, il Verona si avvicina sempre di più ad Amir Richardson. I gialloblu prenderebbero Richardson con la formula del prestito. Il centrocampista gigliato in precedenza era stato accostato al Siviglia, con l'ipotesi spagnola che sembrerebbe però al momento tramontata.

Aggiornamento - L'affare è una corsa contro il tempo. Nel caso la trattativa saltasse, il Verona si è cautelato bloccando l'ex Inter Roberto Gagliardini

