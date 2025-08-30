Il Siviglia e Richardson, la situazione: di mezzo c’è il tetto salariale

La Fiorentina in questo finale di mercato si sta dando da fare. L'affare Tariq Lamptey è ormai chiuso (QUI LA NEWS), visto che il ghanese è in Italia. Ma Pradè si muove anche sul fronte cessioni, con Amir Richardson che sembra in partenza. Sul marocchino c'è il Siviglia, che sta cercando rinforzi. Gli andalusi attualmente hanno solo 3 centrocampisti, Gudelj, Sow e Agoumè. Ma tra Richardson e la Spagna c'è il tetto salariale.