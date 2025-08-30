Il Siviglia e Richardson, la situazione: di mezzo c’è il tetto salariale

La Fiorentina in questo finale di mercato si sta dando da fare. L'affare Tariq Lamptey è ormai chiuso (QUI LA NEWS), visto che il ghanese è in Italia. Ma Pradè si muove anche sul fronte cessioni, con Amir Richardson che sembra in partenza. Sul marocchino c'è il Siviglia, che sta cercando rinforzi. Gli andalusi attualmente hanno solo 3 centrocampisti, Gudelj, Sow e Agoumè. Ma tra Richardson e la Spagna c'è il tetto salariale.
La situazione—
Secondo L'Equipè, il Siviglia potrebbe chiudere a breve l'affare Batista Mendy. Il mediano del Trabzonspor sarebbe molto vicino al club biancorosso. Mendy però, come riportato da Marca, non esclude Richardson. Tutto dipende dalle uscite. Il Siviglia per adesso non ha ancora speso un euro in questa sessione, affidandosi agli svincolati come Azpilicueta e Vlachodimos. Tutto questo a causa dei conti disastrati del club, e del tetto salariale della Liga. In sintesi, in base alle disponibilità delle squadre, la lega spagnola impone un limite che le squadre non devono superare. Per cui, citando Adriano Galliani: "Se non esce nessuno, non entra nessuno". Non a caso il Siviglia sta acquistando un centrocampista, solo dopo aver ceduto Stanis Idumbo al Monaco per 10 milioni. Gli andalusi però, sempre secondo Marca, starebbero trattando anche per la partenza di Dodi Lukebakio, con il Benfica che potrebbe mettere sul piatto 30 milioni. Questo sbloccherebbe il mercato, e magari anche l'arrivo di Amir Richardson.
