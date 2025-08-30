L'addio a Firenze di Amir Richardson (leggi qui) sembrava essere vicino, ma il calciomercato è imprevedibile e adesso la pista spagnola per il centrocampista marocchino sembra essere sempre più lontana.
Siviglia, arriva Mendy e salta Richardson: le sliding doors di fine mercato
Il Siviglia sceglie Batista Mendy e blocca Amir Richardson: l’effetto domino del mercato.
Come riportato dal giornalista de L'Equipe,Hanif Ben Berkane, in cima alla lista del Siviglia c’erano due nomi: Amir Richardson, e lo stesso Mendy. Secondo fonti vicine al club spagnolo, le trattative con Richardson erano già in corso da venerdì sera e sembravano promettenti.
Tuttavia, nelle ultime 24 ore è arrivata la svolta. Il Siviglia ha deciso di affondare il colpo su Mendy, raggiungendo un accordo nella giornata di sabato. Una scelta che ha avuto effetto immediato: l’arrivo del francese ha automaticamente chiuso la porta all’operazione Richardson, lasciando il centrocampista viola ancora in bilico.
