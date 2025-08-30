VIOLA NEWS calciomercato Richardson in uscita: trattativa in fase avanzata con una squadra spagnola

Il marocchino sarebbe ad un passo dall'approdo nella Liga
Notizie sul fronte cessioni, con la Fiorentina che sarebbe in procinto di far partire il proprio centrocampista Amir Richardson. Come riporta, infatti, il giornalista de L'Equipe Hanif Ben Berkane, il centrocampista marocchino è molto vicino a lasciare i viola, con i negoziati con il Siviglia che sarebbero in fase avanzata. L'esito positivo dovrebbe essere imminente.

