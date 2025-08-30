VIOLA NEWS calciomercato Di Marzio: “Ecco in che finestra e dove è valida la clausola per Moise Kean”

calciomercato

Di Marzio: “Ecco in che finestra e dove è valida la clausola per Moise Kean”

Di Marzio: “Ecco in che finestra e dove è valida la clausola per Moise Kean” - immagine 1
La clausola si alzata di circa 10 milioni.
Redazione VN

L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato riguardo alla nuova clausola di Moise Kean dopo il rinnovo con la Fiorentina. Secondo l'insider, infatti, il rinnovo ha portato a un congruo aumento economico per il giocatore, intorno ai 4,7/4,8 milioni di euro annui. La clausola rescissoria è stata alzata a 62 milioni di euro per la finestra che va dall’1 al 15 luglio, valida in Italia e per l’estero.

Leggi anche
Le parole di Kean sul rinnovo: “Tutti hanno creduto in me, non potevo deludere”
VN – Rinnovo Kean: come è andata e a quanto ammonta la nuova clausola

© RIPRODUZIONE RISERVATA