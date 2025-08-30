Di Marzio: “Ecco in che finestra e dove è valida la clausola per Moise Kean”

L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato riguardo alla nuova clausola di Moise Kean dopo il rinnovo con la Fiorentina. Secondo l'insider, infatti, il rinnovo ha portato a un congruo aumento economico per il giocatore, intorno ai 4,7/4,8 milioni di euro annui. La clausola rescissoria è stata alzata a 62 milioni di euro per la finestra che va dall’1 al 15 luglio, valida in Italia e per l’estero.