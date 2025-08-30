Le parole di Kean sul rinnovo: “Tutti hanno creduto in me, non potevo deludere”

La Fiorentina ha ufficializzato il rinnovo del proprio attaccante Moise Kean, operazione che era nell'aria come appreso anche da Violanews nei giorni scorsi. Dopo le parole di Commisso, anche il giocatore ha voluto esprimere la propria soddisfazione per questo rinnovo. Ecco di seguito le sue parole:
“Ringrazio il Presidente Commisso e tutta la Dirigenza per l’affetto e il supporto che mi hanno sempre dimostrato dal mio arrivo a Firenze. Tutti hanno creduto in me e non potevo deludere tutta questa fiducia. Mi sono impegnato al massimo e ringrazio ancora i nostri tifosi per il sostegno e l’affetto, tutti mi hanno aiutato molto nel raggiungere i risultati ottenuti nella scorsa stagione e il loro amore per questi colori sarà sicuramente per me una forte motivazione a fare ancora meglio, insieme al mister e ai miei compagni, nella nuova stagione appena iniziata.”
