Le parole di Kean sul rinnovo: “Tutti hanno creduto in me, non potevo deludere”

“Ringrazio il Presidente Commisso e tutta la Dirigenza per l’affetto e il supporto che mi hanno sempre dimostrato dal mio arrivo a Firenze. Tutti hanno creduto in me e non potevo deludere tutta questa fiducia. Mi sono impegnato al massimo e ringrazio ancora i nostri tifosi per il sostegno e l’affetto, tutti mi hanno aiutato molto nel raggiungere i risultati ottenuti nella scorsa stagione e il loro amore per questi colori sarà sicuramente per me una forte motivazione a fare ancora meglio, insieme al mister e ai miei compagni, nella nuova stagione appena iniziata.”