VN – Rinnovo Kean: come è andata e a quanto ammonta la nuova clausola

Le ultime sul rinnovo dell'attaccante viola.
Nicolò Schira

La Fiorentina, come aveva anticipato Violanews, ha ufficializzato il rinnovo del proprio attaccante Moise Kean. Secondo quanto appreso, la nuova clausola rescissoria dell'attaccante con la Fiorentina si attesta adesso intorno ai 60 milioni di euro.

La firma sul rinnovo era stata apposta già lunedì pomeriggio, con Kean che avrebbe scelto di restare in maglia viola per proseguire il brillante percorso iniziato l’anno scorso. Il giocatore, tra l'altro, nei mesi scorsi avrebbe declinato anche ricchissime offerte arabe su consiglio del suo agente Alessandro Lucci.

