Kean e il rinnovo con la Fiorentina, ci siamo: accordo raggiunto. La clausola sale

Il centravanti viola sta per firmare il suo nuovo accordo con il club di Rocco Commisso

Ormai manca solo l'annuncio: Moise Kean sta per prolungare il proprio accordo contrattuale con la Fiorentina. Dopo l'ottimismo nei giorni scorsi del d.g. gigliato Alessandro Ferrari e le parole al miele che anche recentemente il centravanti viola ha speso per descrivere la sua esperienza in riva all'Arno, si dovrebbe arrivare a brevissimo al nero su bianco. Oltre ad un sostanziale aumento d'ingaggio per l'attaccante, il nuovo accordo prevederà un innalzamento della clausola rescissoria rispetto ai 52 attuali. Lo scrive su X Gianluca Di Marzio.