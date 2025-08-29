Torino-Fiorentina, domenica alle 18:30: dove seguirla in TV, streaming e radio

Dopo il pareggio di Cagliari alla prima di campionato ed aver strappato il pass per il girone di Conference League, la Fiorentina di Stefano Pioli prosegue in questo inizio stagionale lontano dall'Artemio Franchi e va a Torino per giocarsela contro i granata di Marco Baroni. I viola si presenteranno all'Olimpico con due facce nuove, ovvero Roberto Piccoli e Hans Nicolussi Caviglia, gli ultimi due arrivi acquistati rispettivamente da Cagliari e Venezia. Ecco allora come seguire l'importante sfida contro il Toro.
Dove seguirla in Tv e radio—
|31/08 ore 18:30
|Stadio Olimpico Grande Torino
|TV
|Sky Sport, DAZN
|Streaming
|DAZN, Now Tv
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
