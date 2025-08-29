Torino-Fiorentina, domenica alle 18:30: dove seguirla in TV, streaming e radio

Dopo il pareggio di Cagliari alla prima di campionato ed aver strappato il pass per il girone di Conference League, la Fiorentina di Stefano Pioli prosegue in questo inizio stagionale lontano dall'Artemio Franchi e va a Torino per giocarsela contro i granata di Marco Baroni. I viola si presenteranno all'Olimpico con due facce nuove, ovvero Roberto Piccoli e Hans Nicolussi Caviglia, gli ultimi due arrivi acquistati rispettivamente da Cagliari e Venezia. Ecco allora come seguire l'importante sfida contro il Toro.