Moise Kean ha rilasciato una lunghissima intervista a GQ Italia dove ha parlato di tanti temi, dal calcio alla moda. Questo uno stralcio delle sue parole sulla Fiorentina:
Kean al miele: "La Fiorentina mi ha fatto uscire da un buco nero. Mi ci voleva"
La Fiorentina è riuscita a tirare fuori il meglio di me, mi ha offerto un grandissimo aiuto. Sentivo di essere precipitato in un buco nero, il club mi ha dato un’enorme fiducia e personalmente ci tenevo a non deludere una squadra e una piazza che mi hanno accolto in un modo così positivo, a ripagare delle persone che mi hanno dato una possibilità così importante. I tifosi della Fiorentina mi hanno fatto sentire a casa, al Viola Park mi hanno messo a disposizione delle attrezzature eccellenti. Insomma, quando sono arrivato a Firenze ho sentito fin da subito il calore di tutti: così mi è tornata addosso la gioia, e in queste condizioni è più semplice fare bene in campo. Dopo un periodo complicato a livello personale, era proprio quello che ci voleva. Quello di cui avevo bisogno. Se mi sono chiesto se fosse giusto restare? La mia risposta è stata: perché no? Per quanto riguarda il mio rapporto con la Fiorentina, quello che mi sento di dire è che il club c’è sempre stato, per me. Non era scontato, quindi il mio obiettivo è quello di non deludere nessuno. Per il resto faccio fatica a proiettarmi in avanti: l’unica cosa che so, di cui sono sicuro, è che avrò i dread lunghissimi. Almeno fino alla schiena
