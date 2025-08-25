Viola News
Piccoli si presenta: “Contentissimo di essere qui. Abbiamo tutto per fare bene”

Ecco le sue prima parole in maglia viola di Roberto Piccoli direttamente dal Viola Park
Redazione VN

Roberto Piccoli è ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina. Ecco le sue prima parole in maglia viola direttamente dal Viola Park:

Sono molto contento, anzi contentissimo. Arrivo in una società di grande spessore e ci sono tutti i mezzi per fare un grandissimo campionato. Viola Park? Sono strutture ottime, si può lavorare più che bene. Serve farlo tutti i giorni, con grinta e cattiveria. Mi sono sentito con Pongracic prima di arrivare. Mi piace spingere ed attaccare la profondità, amo segnare per aiutare i miei compagni. Dirigenza? Abbiamo parlato poco, è stato tutto molto veloce. Avremo modo di conoscerci meglio

