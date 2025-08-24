Ai canali ufficiali viola, Albert Gudmundsson ha parlato così nel post partita di Cagliari-Fiorentina: "Non è stata una partita facile, non è facile giocare qui. Eravamo vicini a conquistare i tre punti ma sfortunatamente abbiamo concesso il gol nel finale e torniamo a casa solo con un punto. Il mio assist? Sapevo che Rolly potesse segnare, ha fatto un gran colpo di testa, io ho solo messo la palla nello spazio giusto per lui.
Gudmundsson/2: "Fisicamente sto bene. Ora tante gare, non abbiamo scuse"
La mia condizione? Mi sento bene, sono a posto dopo cinque partite di precampionato, adesso arrivano tante gare tra Conference e campionato, ci siamo preparati per questo e non abbiamo scuse per non prenderci tre punti la prossima partita. Adesso il Polissya? Il nostro focus è già su questa gara, nonostante il 3-0 dell'andata niente è scontato nel calcio e dobbiamo farci trovare pronti".
