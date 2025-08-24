Gudmundsson/2: “Fisicamente sto bene. Ora tante gare, non abbiamo scuse”

Ai canali ufficiali viola, Albert Gudmundsson ha parlato così nel post partita di Cagliari-Fiorentina: "Non è stata una partita facile, non è facile giocare qui. Eravamo vicini a conquistare i tre punti ma sfortunatamente abbiamo concesso il gol nel finale e torniamo a casa solo con un punto. Il mio assist? Sapevo che Rolly potesse segnare, ha fatto un gran colpo di testa, io ho solo messo la palla nello spazio giusto per lui.