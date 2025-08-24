Viola News
Ferrari: “Kean, semi-accordo nato proprio a Cagliari. Beltran? Ci lavoriamo”

A tutto mercato prima del calcio d'inizio della prima giornata di Serie A
Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato a Dazn prima della partita contro il Cagliari, la prima del campionato 2025/26:

Abbiamo già parlato con Moise Kean, proprio qua a Cagliari nella partita di ritorno dello scorso campionato quando c'era Commisso con noi. Allora abbiamo posto le basi, ora stiamo limando gli ultimi dettagli.

Questione Beltran

Stiamo ascoltando chi vuole giocare di più, avere più chance. La nostra rosa è ancora folta, negli ultimi giorni come per le entrate lavoreremo anche sulle uscite.

