VN – Parma su Beltran, ma offerta più bassa. Lui nicchia ancora sul CSKA

"Non ho portato Beltran con noi perché è al centro di alcune dinamiche di mercato". Così Stefano Pioli a proposito dell'attaccante argentino alla vigilia del playoff di Conference contro il Polissya. L'ex River non ci sarà neppure oggi tra i convocati viola a Cagliari. È il nome caldo più caldo riguardo alle uscite. C'è grande attesa per capire le sue intenzioni. Tanti i no del Vikingo: prima il Flamengo, poi i club russi. L'argentino ha messo in "pausa" il Cska Mosca, che gli ha offerto un contratto valido fino al 2030 per 3 milioni di euro netti a stagione. La Fiorentina, dal canto suo, sarebbe ben felice di accettare i 10/12 milioni offerti dai moscoviti.