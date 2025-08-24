"Non ho portato Beltran con noi perché è al centro di alcune dinamiche di mercato". Così Stefano Pioli a proposito dell'attaccante argentino alla vigilia del playoff di Conference contro il Polissya. L'ex River non ci sarà neppure oggi tra i convocati viola a Cagliari. È il nome caldo più caldo riguardo alle uscite. C'è grande attesa per capire le sue intenzioni. Tanti i no del Vikingo: prima il Flamengo, poi i club russi. L'argentino ha messo in "pausa" il Cska Mosca, che gli ha offerto un contratto valido fino al 2030 per 3 milioni di euro netti a stagione. La Fiorentina, dal canto suo, sarebbe ben felice di accettare i 10/12 milioni offerti dai moscoviti.
dove va il vikingo?
VN – Parma su Beltran, ma offerta più bassa. Lui nicchia ancora sul CSKA
Offerta ducale—
Adesso c'è il Parma: sono proprio i ducali, infatti, a spingere forte su Beltran in queste ore. Vediamo allora che tipo di offerta arriverà dagli emiliani per il calciatore sudamericano a Pradè e Goretti, che stanno cercando di cederne il cartellino a titolo definitivo. Il club gialloblù non dispone delle risorse dei russi e non si spinge a fare un'offerta simile, preferendo una formula più light. Oggi scendono in campo sia Parma che Fiorentina, l'impressione è che i colloqui tra i club possano tornare a intensificarsi da domani.
Infine, dietro l'indecisione del calciatore, potrebbe esserci il River Plate. I Millonarios avevano già bussato alle porte a fine maggio, salvo proporre un trasferimento a titolo temporaneo rispedito al mittente.
