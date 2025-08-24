CorSport: “Il punto sui rinnovi di Kean e Mandragora. Beltran vuole il River”

I movimenti di mercato in casa Fiorentina

Redazione VN 24 agosto 2025 (modifica il 24 agosto 2025 | 08:42)

C'è grande attesa per capire le intenzioni di Lucas Beltran, prossimo all'addio. L'argentino ha messo in "pausa" il Cska Mosca, che gli ha offerto un contratto valido fino al 2030 per 3 milioni di euro netti a stagione. Dietro l'indecisione del calciatore potrebbe esserci il River Plate, che si era già palesato con la Fiorentina a fine maggio salvo proporre un trasferimento a titolo temporaneo rispedito al mittente.

Il Vikingo (che piace anche al Parma) spera ancora di poter tornare in Patria, ma i viola da parte loro vogliono alleggerire il monte ingaggi e quindi esigono risposte. Per Kean c'è fiducia di chiudere poco dopo la fine del mercato estivo. Le parti sono d'accordo quasi su tutto, e i rapporti restano ottimi.Ancora distanza, invece, sul fronte Mandragora.

La Fiorentina valuterà il da farsi a settembre, soprattutto se non saranno arrivate offerte invitanti per l'ex Torino. Difficilmente però gli garantirà uno stipendio più alto dello scorso anno. Infine, ieri è stato chiuso l'acquisto del giovane Sulayman Jallow dal Rimini. L'attaccante classe 2007 sosterrà le visite mediche tra domani e martedì, per poi accasarsi nella Primavera di Daniele Galloppa. Lo scrive il Corriere dello Sport.