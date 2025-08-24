Viola News
Corriere dello Sport

CorSport: “Il punto sui rinnovi di Kean e Mandragora. Beltran vuole il River”

Kean, Mandragora e Dodo
I movimenti di mercato in casa Fiorentina
Redazione VN

C'è grande attesa per capire le intenzioni di Lucas Beltran, prossimo all'addio. L'argentino ha messo in "pausa" il Cska Mosca, che gli ha offerto un contratto valido fino al 2030 per 3 milioni di euro netti a stagione. Dietro l'indecisione del calciatore potrebbe esserci il River Plate, che si era già palesato con la Fiorentina a fine maggio salvo proporre un trasferimento a titolo temporaneo rispedito al mittente.

Il Vikingo (che piace anche al Parma) spera ancora di poter tornare in Patria, ma i viola da parte loro vogliono alleggerire il monte ingaggi e quindi esigono risposte. Per Kean c'è fiducia di chiudere poco dopo la fine del mercato estivo. Le parti sono d'accordo quasi su tutto, e i rapporti restano ottimi.Ancora distanza, invece, sul fronte Mandragora.

La Fiorentina valuterà il da farsi a settembre, soprattutto se non saranno arrivate offerte invitanti per l'ex Torino. Difficilmente però gli garantirà uno stipendio più alto dello scorso anno. Infine, ieri è stato chiuso l'acquisto del giovane Sulayman Jallow dal Rimini. L'attaccante classe 2007 sosterrà le visite mediche tra domani e martedì, per poi accasarsi nella Primavera di Daniele Galloppa. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

