Repubblica: “Beltran, River o Italia. E il Parma sta muovendo i primi passi”

L’intesa con i sardi è totale, così come quella con il ragazzo, che andrà a firmare un contratto di cinque anni con i viola. Restano ancora alcuni dettagli da limare, ed è per questo che Piccoli non sosterrà le visite mediche con la Fiorentina prima di lunedì, ma la buona riuscita dell’affare non è in dubbio. Dubbi che invece ha ancora per la testa Lucas Beltran, ormai ai margini del progetto e alla ricerca di una nuova sistemazione.