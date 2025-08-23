"Può darsi che un vice Kean serva".Il desiderio di Pioli è stato esaudito e Roberto Piccoliè pronto a trasferirsi dal Cagliari alla Fiorentina. Si tratta di un’operazione da 27 milioni bonus compresi, con il club rossoblù che si è tenuto una percentuale del 10%sulla futura rivendita.
Repubblica Firenze
Repubblica: “Beltran, River o Italia. E il Parma sta muovendo i primi passi”
L’intesa con i sardi è totale, così come quella con il ragazzo, che andrà a firmare un contratto di cinque anni con i viola. Restano ancora alcuni dettagli da limare, ed è per questo che Piccoli non sosterrà le visite mediche con la Fiorentina prima di lunedì, ma la buona riuscita dell’affare non è in dubbio. Dubbi che invece ha ancora per la testa Lucas Beltran, ormai ai margini del progetto e alla ricerca di una nuova sistemazione.
Il CSKA Mosca è disposto a offrire circa 11 milioni di euro per lui, ma il giocatore deve ancora sciogliere le riserve rispetto al suo gradimento per la destinazione. Dal canto suo preferirebbe un ritorno al River Plate o una permanenza in Italia, magari al Parma che ha mosso un primo timido sondaggio.
E poi c’è la questione del vice Dodo. Il nome emerso nelle ultime ore è quello di Tariq Lamptey, terzino classe 2000 in forza al Brighton con il contratto in scadenza il prossimo giugno. Su di lui la concorrenza non manca ma la Fiorentina lo monitora con attenzione. Lo scrive Repubblica Firenze.
