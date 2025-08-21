VN – La genesi di Piccoli alla Fiorentina: come nasce l’idea e chi lo voleva

Fortemente voluto

Violanews.com, del resto, è stata la prima a fare il nome della punta ex Atalanta, era il 20 giugno e l'idea era quella di una possibile sostituzione di Kean in caso di addio tramite la clausola rescissoria. Ma a prescindere da come sarebbe finita con il bomber astigiano, la Fiorentina voleva Piccoli perché lo aveva individuato come l'attaccante italiano emergente più forte della Serie A, tra quelli che si potevano prendere - per esempio, Camarda e Pio Esposito erano aggredibili solo in prestito. E' sempre stato Piccoli, insomma, il grande obiettivo per rinforzare l'attacco, fin da prima che il Cagliari lo riscattasse a 12 milioni. Alla fine, il presidente Giulini lo ha rivenduto al doppio.