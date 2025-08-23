CorSport: “Rimandate le visite di Roberto Piccoli. Tempi e motivi della scelta”

Il Corriere dello Sport si sofferma sull'arrivo di Roberto Piccoli alla Fiorentina. Le visite mediche dell'attaccante sono rimandate alla prossima settimana, presumibilmente ai primissimi giorni, quando la Fiorentina sarà rientrata dalla Sardegna dopo la sfida di campionato coi rossoblù.
Il ritardo è legato agli ultimi dettagli del contratto che devono ancora essere definiti. Per il resto il classe 2001 può considerarsi virtualmente un giocatore viola: l'accordo sarà di cinque anni.
Il club di Commisso verserà nelle casse del Cagliari 25 milioni di euro più 2 di bonus legati ai traguardi stagionali. I sardi manterranno il 10% sulla futura rivendita dell'attaccante.
