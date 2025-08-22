Kean e il rinnovo, ci siamo (davvero). Ingaggio raddoppiato per il bomber viola

Il rinnovo di Kean è "ai dettagli", parola del DG della Fiorentina. Vi anticipiamo cifre e durata

Redazione VN 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 12:56)

Moise Kean e la Fiorentina proseguono insieme. I timori di inizio estate sono stati dissipati con il passare delle settimane, nonostante una clausola rescissoria tutt'altro che proibitiva pendesse, quasi come una spada di Damocle, sulla Fiorentina. L'attaccante ha scelto di restare a Firenze e la società ha fatto di tutto per convincerlo, come vi abbiamo raccontato passo passo anche su Violanews.

E quel famoso rinnovo di contratto promesso sta per diventare realtà: a confermarlo è stato Alessandro Ferrari ieri sera. I rapporti tra la Fiorentina e il procuratore Alessandro Lucci sono ottimi (è l'agente anche di Roberto Piccoli) e hanno favorito un esito positivo della vicenda.

In attesa dell'ufficialità, proviamo a svelarvi i dettagli di questo nuovo accordo. Moise Kean dovrebbe firmare un contratto con la Fiorentina fino al 2030 con un ingaggio da 4,5 milioni, di fatto raddoppiato rispetto al contratto attuale. Da sciogliere invece il nodo legato alla clausola rescissoria, probabile che sia ancora presente ma con una cifra più alta rispetto ai 52 milioni in essere.

Kean è stato al centro di tante voci di mercato nel corso di tutta l'estate, le ultime provenienti da Napoli dopo il ko di Lukaku. Ma il giocatore non ha mai manifestato la reale intenzione di andarsene, sapendo di essere centrale nel progetto Fiorentina e di poter avere così un accesso privilegiato anche alla Nazionale.